Zooey Deschanel hat nichts gegen Dudelsäcke auf Hochzeit

Zooey Deschanel (43) geht auf die Wünsche ihres Partners ein. Die "New Girl"-Darstellerin ist seit rund vier Jahren mit Jonathan Scott (45) liiert. Im August dieses Jahres ging der Fernsehproduzent vor seiner Liebsten auf die Knie und stellte ihr die Fragen aller Fragen. Mit der Hochzeitsplanung sollen die Turteltauben noch nicht begonnen haben, doch eins steht fest: Anders als Jonathans Ex hat Zooey nichts gegen Dudelsäcke auf ihrer Hochzeit!

Im "You Made It Weird With Pete Holmes"-Podcast verriet der 45-Jährige, dass seine damalige Frau Kelsey Ully keine Dudelsäcke bei ihrer Trauung haben wollte. Doch seine Verlobte respektiere seine Bedürfnisse. "[Zooey] kennt die Dinge, die mir wichtig sind, die mich verletzt haben. Ich hatte schon andere Beziehungen, in denen die Person am Ende dasselbe tat, was mich in einer früheren Beziehung verletzt hatte", erklärte er. Jonathan und Zooey hätten gemeinsam besprochen, wie sie sich ihren besonderen Tag vorstellen.

Das Paar könne es kaum abwarten, den Bund der Ehe einzugehen. Ein Insider schilderte gegenüber Us Weekly, dass Zooey und Jonathan "begeistert sind und es kaum erwarten können, den Rest ihres Lebens gemeinsam zu verbringen". Laut ihm schweben sie noch immer auf Wolke sieben: "Sie sind unzertrennlich, seit sie zusammen sind und sind auf so vielen Ebenen verbunden."

Instagram / jonathanscott Jonathan Scott und Zooey Deschanel im August 2023 in Paris

Getty Images Zooey Deschanel and Jonathan Scott im Februar 2020

Getty Images Zooey Deschanel und Jonathan Scott im November 2021

