Zungenkuss: "Hochzeit auf den ersten Blick"-Michaela sagt Ja

Zwischen ihnen funkt es auf Anhieb! In diesem Jahr legen wieder zwölf Singles ihr Liebesglück in die Hände der Hochzeit auf den ersten Blick-Experten – in der Hoffnung, im Rahmen des Beziehungsexperiments den Partner fürs Leben zu finden. Woche für Woche geben sich jeweils zwei Kandidaten das Jawort, ohne sich vorher zu kennen. In Folge fünf heiraten Michaela und Karsten – und besiegeln ihren Bund der Ehe mit einem besonders innigen Kuss!

In der aktuellen Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" treten die Angestellte im öffentlichen Dienst und der IT-Berater vor den Traualtar, um sich vor laufenden Kameras das Eheversprechen zu geben. Der 51-Jährige ist dabei offenbar so geflasht von seiner Braut, dass er ihr direkt einen Schmatzer mit Zunge gibt. "Der Kuss war sehr schön", schwärmt Karsten im Einzelinterview. Aber auch Michaela ist hin und weg von ihrem frischvermählten Ehemann: "Ich hatte nie das Gefühl, dass ich vor einem fremden Mann stehe. Es war von vornherein Vertrautheit für mich da."

Im Vorstellungsgespräch verriet die 54-Jährige, weshalb sie rund neun Jahre allein durchs Leben gegangen war: "Ich bin Single, weil ich glaube, dass ich ein sehr oberflächlicher Mensch bin." Die Blondine scanne jemanden in Sekundenschnelle ab und entscheide dann, ob ihr derjenige gefalle oder nicht. "Ich glaube, ich habe mich da so auf ein Beuteschema eingeschossen. Ansonsten kann ich es eigentlich nicht verstehen", erklärte sie weiter.

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Michaela, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin 2023

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Karsten und Michaela bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, SAT. 1 Karsten, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de