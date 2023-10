Bedrohlich! Heidi Klum gibt Hinweis auf ihr Halloween-Kostüm

Sie lässt ihre Fans weiterhin im Dunkeln. Heidi Klum (50) ist die Queen des Verkleidens – zumindest, wenn es um die derzeitige Gruselsaison geht. Denn für diese will die Germany's Next Topmodel-Moderatorin Großes in petto haben. Während sie in der Vergangenheit bereits als Fiona aus Shrek oder zuletzt sogar als Wurm zu ihrer großen Halloween-Sause erschienen war, soll ihr diesjähriges Kostüm das noch mal toppen. Auf Social Media gibt Heidi einen ersten Hinweis auf ihre nächste legendäre Verkleidung.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die 50-Jährige einen Schnappschuss aus der Maske. In diesem blickt sie bedrohlich in die Kamera, während die obere Hälfte ihres Gesichts von Maskenelementen bedeckt ist. Es scheint, als werde das gesamte Gesicht des Models am Ende von einer Art Kunsthaut bedeckt sein, die bisher auf eine Art Reptil hinweist. Heidi selbst lässt ihren Post für sich sprechen und hält ihn weitgehend unkommentiert – sie fügt ihm lediglich ein schwarzes Herz und ein Geist-Emoji hinzu.

Worauf genau sich ihre Fans letztlich freuen können, bleibt vorerst ein Geheimnis. Dennoch hat die Blondine wohl Großes geplant. In einem Interview mit Entertainment Tonight ließ sie sich bereits einige Details entlocken. "Es wird sehr farbenfroh und supergroß", verriet Heidi. Dabei betonte sie außerdem, dass es wohl nötig sein wird, "ein paar Straßen zu sperren".

Instagram / heidiklum Heidi Klums Halloween-Kostüm

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum, Model und Moderatorin

