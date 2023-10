"Straßen sperren": Heidi Klums Halloween-Kostüm wird riesig!

Heidi Klum (50) gibt ihren Fans ein paar kleine Hinweise zu ihrem Halloweenkostüm! Dass die Germany's next Topmodel-Chefjurorin ein riesengroßer Fan des Gruselfests ist, ist schon längst kein Geheimnis mehr: Seit Jahren veranstaltet die vierfache Mutter eine riesengroße Fete und wirft sich dafür in die skurrilsten und aufwendigsten Kostüme. Im vergangenen Jahr verwandelte sie sich beispielsweise in einen gigantischen Regenwurm. Jetzt spricht Heidi über ihre diesjährige Maskerade – und die wird wohl gigantisch!

Gegenüber Entertainment Tonight lässt sich Heidi ein paar Details zu ihrem Kostüm entlocken. "Ich kann euch einen winzig kleinen Hinweis geben: Es wird sehr farbenfroh und supergroß", deutet das Model an und betont: "Ehrlich gesagt stelle ich es mir episch vor." Außerdem witzelt die GNTM-Chefin, dass es für ihr Kostüm womöglich notwendig sein wird, "ein paar Straßen zu sperren".

Aber wann ist ein Halloween-Kostüm für Heidi eigentlich eine erfolgreiche Verkleidung? "Für mich ist es episch, wenn plötzlich GIFs gemacht werden, jeder darüber spricht, es in den Nachrichten ist und Leute darüber lachen", zählt die Blondine auf und verdeutlicht: "Dann sage ich: 'Okay, das war ein sehr gutes [Kostüm].'"

Anzeige

Getty Images Heidi Klum an Halloween 2022

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Topmodel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de