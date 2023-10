Darum war Heidi Klums Halloween-Kostüm "besonders schwierig"

Wird sie wieder alle überraschen? Dass Heidi Klum (50) ein riesiger Fan der Grusel-Saison ist, stellte sie bereits in der Vergangenheit unter Beweis. Dabei ist die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin vor allem für ihre aufwendigen Halloween-Partys bekannt, zu der sie jedes Jahr das Who's who der Promi-Szene einlädt. In diesem Rahmen darf natürlich auch die perfekte Verkleidung nicht fehlen. Heidi verrät, dass die Planung ihres diesjährigen Kostüms einige Schwierigkeiten für sie bereithielt.

Bereits seit einiger Zeit steckt das Model in den aufwendigen Vorbereitungen für das Gruselevent schlechthin. "Ich habe vor ein paar Monaten angefangen und es ist dieses Mal besonders schwierig", erklärt sie gegenüber Bunte und fügt hinzu: "Ich versuche immer, die Leute zu überraschen – und ich hoffe, dass mir das wieder gelingt." Heidi habe wie jedes Jahr einen ganz besonders hohen Anspruch an sich und ihren bevorstehenden Auftritt. Dabei will die Moderatorin ihre zahlreichen Partygäste mit etwas noch nie Dagewesenem vom Hocker hauen.

Ob Heidi für eine Überraschung der Extraklasse sorgen kann, wird sich zeigen. Ihr Outfit aus dem vergangenen Jahr wird dabei nur schwer zu toppen sein. Damals steckte sich die 50-Jährige kurzerhand in ein Ganzkörper-Wurmkostüm. Am Ende blitzten einzig ihre Nase und ihr Mund aus dem skurrilen Kostüm hervor.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im August 2023

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige

Getty Images Heidi Klum an Halloween 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de