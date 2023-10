Elfte Woche: HealtyMandy gibt Update zur Schwangerschaft

Gute Nachrichten bei HealthyMandy und ihrem Partner! Das Fitnessinfluencer-Pärchen macht gerade eine anspruchsvolle Zeit durch. Im vergangenen Jahr verstarb ihr Sohn Rio wenige Wochen nach der Geburt aufgrund einer Autoimmunkrankheit. Doch der Wunsch nach gemeinsamen Nachwuchs ist groß. Weil es anders nicht funktioniert, ließ sich das Paar in der Türkei künstlich befruchten. Im zweiten Versuch hat es geklappt – Mandy ist schwanger. Jetzt gibt der Social-Media-Star Schwangerschaftsupdates!

In ihrer Instagram-Story hält sie ihre Follower immer auf dem aktuellsten Stand. "In drei Wochen komme ich ins zweite Trimester", verrät die Bloggerin. Dem beiliegenden Bild kann man entnehmen, dass sie bereits in der elften Woche ist und schon 25 Prozent der Schwangerschaft abgeschlossen hat. Zu diesem Zeitpunkt seien alle lebenswichtigen Organe ausgebildet – das Risiko von Geburtsfehlern sinke dadurch. Außerdem beginne nun das Blut zwischen Gebärmutter und Fötus zu zirkulieren. Laut Mandys verwendeter App schlage das Herz durchschnittlich 180 Mal pro Minute.

Über den Tod ihres kleinen Rios wird sie niemals hinwegkommen. Das antwortete Mandy ihren Fans auf die Frage, wie sie mit ihrem Verlust zurechtkomme. Er werde Oskar und ihr immer fehlen, die Trauer werde immer da sein. Damit Rio niemals in Vergessenheit gerate, soll auch der zukünftige Nachwuchs "mit dem Wissen aufwachsen, noch einen Bruder zu haben."

Instagram / healthy_mandy Healthy Mandy und Söhnchen Rio im Dezember 2022

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy im September 2023

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskars Arme vor einem Bild ihres Babys Rio

