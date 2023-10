Im Trennungsdrama: Amira Pocher happy beim Klavierunterricht

Amira Pocher (31) klimpert die Gerüchte einfach weg! Im August gaben sie und ihr Ehemann Oliver Pocher (45) das Ende ihrer Ehe bekannt. Inzwischen gibt es zahlreiche Gerüchte, dass die Moderatorin mit dem Motivationscoach Biyon Kattilathu (39) schon wieder einen neuen Partner hat. Sie bestreitet das bis jetzt vehement – Olli hingegen befeuert die Spekulationen fleißig. Amira scheint das Ganze aber nichts anzuhaben.

Die Netzaktivitäten ihres Ex lässt sie offenbar nicht an sich heran. Auf Instagram zeigt sich Amira nun total happy – und zwar beim Klavierunterricht! Sie filmt, wie ihre Lehrerin ihr Akkorde am Piano erklärt und scheint dabei sichtlich Spaß zu haben. Immer wieder lacht die zweifache Mutter bei der Probe von Ludovico Einaudis "Nuvole bianche" herzlich auf. "Es gibt immer Perspektiven und Hoffnung", schreibt sie mit einem lachenden Smiley zu den Aufnahmen dazu und geht damit auf einen Spruch ihrer Klavierlehrerin über ihr Talent ein.

Olli scheint es aktuell weniger gut zu gehen. Im Netz erlaubt er sich immer wieder Spitzen gegen seine Ex – und geht auch mit seinen Gefühlen offen um. "Ich habe jetzt insgesamt sechs Jahre in zwei Ehen geschafft, also ich brauche noch ein paar, bis ich mal in die Richtung komme. Und ich sitze alleine hier", meldete der Comedian sich von der goldenen Hochzeit seiner Eltern sichtlich bedrückt.

Oliver und Amira Pocher im September 2019

Amira Pocher, Moderatorin

Amira und Oliver Pocher

