John Stamos gedenkt mit rührender Geschichte Matthew Perrys

Er erinnert sich an seine Freundlichkeit. Matthew Perry (✝54) eroberte mit der Rolle des sympathischen Witzboldes in der Serie Friends die Herzen der Fans. Vor kurzem erschütterten jedoch traurige Nachrichten die Schauspiel-Welt: Der Schauspieler verstarb vor wenigen Tagen in seinem Whirlpool. Zahlreiche Kollegen und Freunde haben bereits öffentlich Abschied genommen. In diese traurige Schlange reiht sich nun auch John Stamos (60) ein und teilt zum Abschied eine besondere Begegnung mit Matthew!

Auf Instagram erzählt der Schauspieler davon, wie er sich für einen Gastauftritt in der Serie "Friends" bereit machte, als Matthew ihm zugeflüstert habe, dass das Publikum begeistert wäre, ihn zu sehen. Als er dann vor die Zuschauer trat, sei jedoch alles still gewesen. "Wir beendeten die Szene und als ich mich gerade in meine Garderobe zurückschleichen und das Showbusiness verlassen wollte, ging Matt zum Publikum im Studio: 'Meine Damen und Herren, Applaus für John Stamos! Ihr habt ihn wahrscheinlich zuerst nicht erkannt, weil er in echt so viel besser aussieht'", erinnert sich John an die freundliche Geste.

Neben John hat sich zudem auch der Hauptcast der Kultserie zu dem unerwarteten Verlust ihres Kollegen gemeldet. Gemeinsam erklären David Schwimmer (56), Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59), Lisa Kudrow (60) und Matt LeBlanc (56) gegenüber People: "Wir sind alle zutiefst erschüttert über den Verlust von Matthew. Wir waren mehr als nur Cast-Kollegen. Wir sind eine Familie."

