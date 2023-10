Hommage oder Seitenhieb? Kourtney Kardashian imitiert Kim!

Kourtney Kardashian (44) sorgt für große Verwechslungsgefahr! Die The Kardashians-Bekanntheit erwartet derzeit ihr viertes Kind. So langsam geht es in die heiße Phase der Schwangerschaft der Unternehmerin – doch ganz leicht waren die vergangenen Monate nicht. Besonders ein heftiger Streit mit ihrer Schwester Kim (43) dürfte der werdenden Mutter zugesetzt haben. Macht Kourtney mit ihrem Halloween-Kostüm nun einen Schritt in Richtung Versöhnung oder legt sich in dem Beef noch nach?

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Schwangere am Samstagmorgen mehrere Fotos, die eine eindeutige Anspielung in Kims Richtung sind. In einem Blumenkleid präsentiert sie ihren Babybauch – genau so, wie es auch ihre Schwester 2013 bei der Met Gala machte! Sowohl das Outfit, das Make-up als auch ihre Frisur sind beinahe identisch. "Freaky Friday", schrieb Kourtney zu der Bilderreihe in Anspielung auf den beliebten Film, in dem zwei Frauen den Körper tauschen.

Aber wem steht der blumige Look besser? Unter dem Beitrag häufen sich die Kommentare der Fans – und viele sind sich einig: Sowohl Kourtney als auch Kim strahlen in dem Outfit. "Ihr seht in diesem Kleid schwanger mehr als schön aus!", bringt es ein User auf den Punkt.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Oktober 2023

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei der Met Gala 2013

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian im Februar 2019

Wem steht der blumige Look besser: Kourtney oder Kim?



