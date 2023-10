Matthew Perry (†54) plante vor Tod noch ein neues TV-Projekt

Matthew Perry (✝54) hatte noch Großes vor! Am Wochenende kam der Tod des US-Amerikaners völlig überraschend: Der Friends-Star wurde leblos in seinem Pool aufgefunden – er starb mit 54 Jahren. Zu Lebzeiten war er vor allem als Schauspieler in Filmen und Serien bekannt gewesen. Er war jedoch auch Mitbegründer einer Produktionsfirma gewesen – und vor seinem Tod hatte Matthew noch ein neues Projekt in Planung!

Ein Insider verrät nun gegenüber OK!, dass der 54-Jährige zuletzt an einem Skript geschrieben habe. "Er hat ein kleines Drehbuch geschrieben", erklärt die Quelle. Darauf habe der Hollywoodstar auch mit seinem letzten Posting im Netz angespielt – in diesem habe er sich als "Mattman" betitelt, eine potenzielle Figur seines Projekts.

Matthew hatte vor seinem plötzlichen Tod über Jahre mit Drogenproblemen zu kämpfen gehabt. Die Auswirkungen hatten ihn auch bei seiner Arbeit sehr eingeschränkt – und unter anderem zu Gedächtnislücken geführt. "Ich wurde nüchtern, weil ich Angst hatte, dass ich am nächsten Tag sterben würde", hatte er mal in einem Interview versichert.

Anzeige

Getty Images Matthew Perry als Chandler Bing in "Friends"

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Matthew Perry im Juli 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de