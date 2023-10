Nach Geburt: Nina Noels Verlobter und Söhne im Krankenhaus!

Nina Noel (35) hat gerade keine leichte Zeit. Die Influencerin sollte eigentlich superglückliche Tage haben: Vergangene Woche durfte sie ihr drittes Kind – eine Tochter – auf der Welt begrüßen. Doch nicht nur die Geburt war nicht leicht, auch der Rest der Familie hat gerade zu kämpfen. Jetzt berichtet Nina, dass kurz nach der Geburt sowohl ihr Verlobter als auch ihre anderen beiden Kids ins Krankenhaus mussten.

"Sonntag wurde Tony ins Krankenhaus geliefert mit Verdacht auf Herzinfarkt, der sich zum Glück nicht bestätigt hat. Die Ärzte sind jetzt weiter dran herauszufinden, was die Ursache ist", erklärt Nina in ihrer Instagram-Story. Doch damit nicht genug: "Zusätzlich haben die Jungs irgendeine Krankheit entwickelt und von Sonntagnacht auf Montag wurde das so schlimm, dass wir gestern beim Kinderarzt waren. Da hat die Kinderärztin sofort den Notarzt gerufen." Es stellt sich heraus, dass Lyano und Maliyo eine Lungenentzündung und das RS-Virus haben.

Gerade die Anfangszeit mit ihrer kleinen Tochter hat sich Nina eigentlich anders vorgestellt. "Jetzt liegen die Kids im Krankenhaus, meine Cousine ist bei denen. Tony ist im Krankenhaus und ich bin alleine hier mit der Kleinen zu Hause", klagt die einstige Köln 50667-Darstellerin weiter.

Nina Noel und ihre Tochter im Oktober 2023 in Dubai

Nina Noel mit Freund Toni

Nina Noel mit ihrer Tochter, Oktober 2023

