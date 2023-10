Name ist Programm: Maren Wolf verkleidet Sohn als bösen Wolf

Maren Wolf (31) zeigt sich von ihrer kreativen Seite! Seit Jahren begeistert sie ihre Fans im Netz mit ihrem vielfältigen Content. Besonders der Alltag mit ihrem Ehemann Tobias und ihrem Sohn Lyan River (3) spielt dabei eine Rolle. Der Kleine ist der ganze Stolz der Influencer und hält sie ganz schön auf Trab. Für Halloween hat sich das Paar etwas Besonderes für Lyan einfallen lassen: Die Wolfs gehen als Rotkäppchen-Märchen!

Auf Instagram zeigt Maren das diesjährige Familienkostüm für den gruseligsten Tag des Jahres. Während die YouTuberin im Dirndl und mit Umhang als Rotkäppchen verkleidet ist, ist ihr Mann mit dickem Bart und Axt als Holzfäller schon gruseliger anzusehen. Das Highlight bildet jedoch Lyan: Der Zweijährige ist getreu seines Namens als böser Wolf verkleidet! Mit der kuscheligen Wildtier-Maske wirkt er aber auch eher niedlich als furchteinflößend.

Die Fans sind ganz begeistert von dem Dreier-Kostüm. "Die Wolfs mit Babywolf. Richtig schön", "Was eine coole Idee" oder "Am besten ist natürlich der 'böse' Wolf – einfach zuckersüß", schwärmen sie in den Kommentaren. Auch Netzkollegin Kisu (32) ist entzückt von der Kostümierung: "So cool!"

Instagram / marenwolf Maren und Tobias Wolf, YouTuber

Instagram / marenwolf Tobias, Lyan River und Maren Wolf

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin

