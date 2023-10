Serkan und Samira mischen Sommerhaus auf: Das sagen die Fans

Sie stellen ihre Kontrahenten unter Druck. Das Sommerhaus der Stars sorgt in diesem Jahr für ordentlich Aufsehen. Zuletzt mussten sich zwei der Paare nach einer heftigen Auseinandersetzung ungewollt von der 50.000-Euro-Gewinnsumme verabschieden. Für Gigi (24) und Dana, sowie Walentina (23) und Partner Can hieß es demnach: Koffer packen. Jedoch standen die hoch motivierten Nachzügler bereits in den Startlöchern. Serkan (30) und Samira (29) sind die Neuen – und mischen das Sommerhaus direkt einmal auf.

Beim Einzug der beiden ist den übrigen Promi-Pärchen direkt anzumerken, dass diese eher weniger erfreut über ihre neuen Kontrahenten sind. Vor allem Aleks (32) scheint noch ungeklärte Unstimmigkeiten mit Serkan zu teilen. Genau das merkt auch ein genervter Zuschauer auf X an: "Hauptsache Aleks hat direkt einen neuen Feind am Start." Doch bekommt auch der Neuankömmling sein Fett weg. "Serkan ist auch das Geschwür am deutschen Trash-TV-Hintern", heißt es da in einem weiteren Kommentar zur Show.

Auch nach seiner ersten Challenge sorgt das Bachelor in Paradise-Paar für teils hitzige Gemüter. Im Duell gegen Justine und Arben können sie gewinnen und sind somit für die Entscheidung gesaft. "Serkan und Samira sind halt fitter. Die sind fresh rein. Die haben volle Power", meint ein sichtlich gekränkter Aleks, während sich die Online-Community amüsiert zeigt. "Ich feiere den RTL-Redakteur, der bestimmt hat, dass Aleks Serkans Sieg verkünden muss", heißt es mitunter auf X.

