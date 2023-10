Travis Barker und Kourtney schocken im "Beetlejuice"-Stil

Sie lassen Gruselstimmung aufkommen! Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) gehen bereits seit drei Jahren gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Jahr machten die beiden Turteltauben dann Nägel mit Köpfen und gaben sich das Jawort. Zurzeit erwarten die beiden sehnsüchtig die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Anlässlich von Halloween vertreibt sich das verliebte Paar die Wartezeit mit einem süßen Partnerkostüm: Kourtney und Travis verkleiden sich im Stil des Films "Beetlejuice"!

Auf Instagram postet der Keeping up with the Kardashians-Star eine Bilderstrecke, auf denen sie und ihr Liebster als Beetlejuice und Lydia Deetz verkleidet zu sehen sind. Die ältere Schwester von Kim Kardashian (43) trägt dafür ein rotes Hochzeitskleid mit Rüschen, welches ihren Babybauch verdeckt, eine schwarze Perücke mit einem roten Schleier und einen Strauß roter Rosen. Auch Travis' Kostüm steht dem seiner Frau in nichts nach: Mit einem kastanienbraunen Anzug mit Fliege, wilder grüner Perücke und blass geschminkter Haut sieht er aus, als wäre er geradewegs aus dem Film herausspaziert.

Ein weiteres von einem Film inspiriertes Knaller-Kostüm zu Halloween lieferte Bindi Irwin (25) gemeinsam mit ihrer Tochter Grace Warrior Irwin Powell (2) und ihrem Mann Chandler Powell (26): Die kleine Familie stellte Jurassic Park nach. Während Grace gleich dreimal als Dinosaurier auftreten durfte, verkörperten ihre Eltern die Besucher des Parks.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian, Halloween 2023

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian, Halloween 2023

Anzeige

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin mit Mann und Tochter an Halloween 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de