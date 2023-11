Das sagen die Fans zu Heidi Klums Halloween-Kostümierung!

Heidi Klum (50) hat wieder mit einem speziellen Look überrascht! Für das Supermodel ist Halloween in jedem Jahr ein Highlight. Seit den frühen 2000-er Jahren begeistert die Germanys next Topmodel-Chefin die Gäste ihrer eigenen Party mit ihren spektakulären Looks: Ob als überdimensionaler Wurm oder Prinzessin Fiona – sie übertrifft sich in jedem Jahr aufs Neue. Dieses Jahr posierte sie mit zehn Helfern im Kostüm eines Pfaus – doch was sagen die Fans zu Heidis Verkleidung?

In einer Promiflash-Umfrage stimmten insgesamt 1.071 Personen über Heidis Look ab [Stand: 1. November, 13:15]. Dabei kommt es jedoch zu keinem klaren Ergebnis: Während 42,3 Prozent der Votes, also 453 Stimmen, hellauf begeistert sind, sind 57,7 Prozent, also 618 Leser der Meinung: "Na ja, es gab schon mal bessere Kostüme."

Auch unter dem Promiflash-Instagram-Beitrag zu Heidis Kostüm sind die Leser gespaltener Meinung: "Ich find' das Kostüm super! Sehr kreativ und wunderschön!", kommentiert ein begeisterter Fan. Ein weiterer empfindet den Look der Laufstegschönheit jedoch als weniger spektakulär: "Wenn man zehn Tänzer/Akrobaten braucht, um etwas darzustellen, ist das dann eigentlich noch ein Kostüm? Sie selbst trug ja lediglich einen blauen Samtanzug."

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz an Halloween 2023

Getty Images Heidi Klum bei ihrer Halloweenparty 2023

Getty Images Model Heidi Klum auf ihrer Halloween-Party, 2023

