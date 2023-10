Fiona Erdmann teilt süßes Halloween-Bild ihrer beiden Kinder

Fiona Erdmann (35) und ihre Kids sind in Halloween-Stimmung! Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin hat zwei Kinder – den dreijährigen Leo und die einjährige Neyla. Damit ist die Familienplanung auch erst mal abgeschlossen. Erst, wenn die beiden älter sind, könnte sich Fiona weiteren Nachwuchs vorstellen. Die Zeit mit ihren Kleinen scheint sie sehr zu genießen. An Halloween teilt sie einen besonders süßen Schnappschuss der beiden.

Auf Instagram veröffentlichte die Dubai-Auswanderin ein Foto, das ihre Kids in ihren Kostümen zeigt. Dazu schrieb sie stolz: "Happy Halloween von den süßesten Halloween-Mäusen der Welt." Neyla trägt ein schwarzes Kleid mit Tüll und Glitzer, während Leo sich als Skelett verkleidet hat. Zudem ist relativ viel von ihren Gesichtern zu sehen, die Fiona sonst eigentlich unkenntlich macht. Stattdessen hat sie über Neylas Augenpartie nur ein Fledermaus-Emoji geleg. Leos Gesicht ist zwar geschminkt – sein Kopf ist jedoch komplett erkennbar.

Bis zum Valentinstag dieses Jahres hatte Fiona auf Social Media auch aus dem Aussehen ihres Partners Mo ein Geheimnis gemacht. Doch dann postete sie zum ersten Mal ein gemeinsames Foto. "Nun startet ein neues Kapitel. Ein weiteres gemeinsames Projekt. Wir zwei zusammen, sodass es jeder sehen kann. Dich endlich jeder sehen kann", hatte die 35-Jährige damals kommentiert.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmanns Kinder im Oktober 2023 in Dubai

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann (r.) mit ihrem Partner Mo

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann macht ein Selfie mit ihren beiden Kids

