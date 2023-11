"Geil": David Beckhams Halloweenkostüm turnt Victoria an

Victoria Beckham (49) ist immer noch ganz angetan von ihrem Ehemann. Das einstige Spice Girl geht schon seit vielen Jahren mit David Beckham (48) durchs Leben: 1999 gaben sich die Designerin und der Ex-Kicker das Jawort und haben insgesamt vier gemeinsame Kinder. Doch offenbar kriegen die Musikerin und der Sportler noch immer nicht genug voneinander: Vic ist ganz vernarrt in Davids Halloweenkostüm!

Bei Instagram postet Vic zwei Fotos von David in seinem Halloweenlook: Mit schwarz geschminkten Augen und schwarzen Teufelshörnern starrt er in die Kamera. Dieser Anblick scheint seiner Gattin wohl außerordentlich gut zu gefallen, denn sie schreibt: "Geil auf Halloween. Küsse." Damit scheint sie auch nicht alleine zu sein, denn zahlreiche User schreiben Kommentare wie: "Das wäre ich auch, wenn mein Mann David Beckham wäre."

Doch nicht nur Victoria ist ganz verrückt nach ihrem Mann – auch David war ab der ersten Sekunde ganz angetan von ihr gewesen. In der Doku "Beckham" plauderte der Sportler etwas aus dem Nähkästchen und verriet: "Es war sofort etwas da." Das war auch vor seinen Teamkollegen nicht verborgen geblieben – Gary Neville gab preis: "Er war jede Sekunde am Telefon mit Victoria. Er blieb bis ein Uhr morgens am Telefon. Er war wie ein Süchtiger. Er würde vier Stunden fahren, um 20 Minuten mit ihr zu verbringen."

Anzeige

Instagram / victoriabeckham David Beckham, Halloween 2023

Anzeige

Getty Images Victoria und David Beckham

Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham, Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de