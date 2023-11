Joe Jonas ist an Halloween mit seinen Töchtern unterwegs

Joe Jonas (34) verbringt Zeit mit seinen Kindern! Vor wenigen Monaten gaben der Sänger und Sophie Turner (27) ihre Trennung bekannt. In einer viertägigen Mediation wurde über das Sorgerecht der gemeinsamen Töchter verhandelt. Beide Elternteile dürfen jetzt zu gleichen Teilen Zeit mit dem Nachwuchs verbringen. Der "Sucker"-Interpret kommt seinen Vaterpflichten nach: Joe und seine Töchter verkleiden sich an Halloween und verbringen gemeinsam Zeit.

Der Musiker war an den Feiertagen mit Willa und Delphine in New York unterwegs. Joe warf sich in ein königliches Kostüm und schob seine Mädels in einem royalen Prinzessinen-Kinderwagen durch die Straßen. Dabei trug er eine leuchtend blaue Jacke mit goldenen Quasten und roten Schulterpolstern. Seine Töchter waren passend gekleidet und machten einen ausgelassenen Eindruck. Mama Sophie war beim Ausflug nicht dabei.

Diese könnte an Halloween Zeit mit einem anderen Mann verbracht haben. The Sun liegen nämlich Bilder vor, die die Game of Thrones-Darstellerin knutschend mit Peregrine Pearson zeigen. Der Adelsspross, dessen Familie ein Vermögen von rund 224 Millionen Pfund (rund 250 Millionen Euro) haben soll, zog die Schauspielerin fest an sich heran, um ihr anschließend in aller Öffentlichkeit einen Kuss zu geben.

