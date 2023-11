Nacktschnecke hat Geburtstag: Micaela Schäfer wird heute 40!

Happy Birthday, Micaela Schäfer (40)! Die Berlinerin ist schon seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. In zahlreichen Shows zeigte sie bereits ihre Persönlichkeit – doch noch berühmter dürfte sie als Erotiksternchen sein. Ihre Brüste sind inzwischen mindestens genauso bekannt, wie die Blondine selbst. Heute feiert Mica ihren 40. Geburtstag und Promiflash blickt deshalb auf ihre Karriere zurück.

Bereits in jungen Jahren hatte sich die gebürtige Leipzigerin für eine Karriere in der Modelbranche entschieden. Mit gerade einmal 15 Jahren legte sie sich für eine Nasenkorrektur erstmals unters Messer – drei Jahre später folgte die erste von vielen weiteren Brustvergrößerungen. Nach einigen Misswahlen schaffte sie es 2006 in den Cast der ersten Staffel von Germany's Next Topmodel. Das war der Startschuss für ihre TV-Karriere – denn anschließend trat sie bei Big Brother, "Reality Queens auf Safari" und im Dschungelcamp auf. Auch Das Sommerhaus der Stars und Promi Big Brother sind in ihrer Vita zu finden.

Ihr 40. Geburtstag ist für Mica ein Grund zu Feiern. Angst vor dem Altern hat die Beauty nämlich nicht. "Ich liebe es, älter zu werden. Ich bekomme bis jetzt nur Komplimente", erklärte sie kürzlich gegenüber Promiflash und lobte in diesem Zusammenhang ihren Schönheitschirurgen.

