Sexy in Pink: Leni Klum verkleidet sich als Emily Erdbeer!

Wie die Mutter, so die Tochter! Heidi Klum (50) ist bekannt für ihre extravaganten Kostüme, die sie jedes Jahr aufs Neue übertrumpft. Die alljährliche Halloweenparty des Supermodels findet immer in New York statt. Mit von der Partie war auch Tochter Leni (19)! Die 19-Jährige stahl ihrer Mutter im knappen Outfit beinahe die Show. Leni verkleidete sich als die sexy Version der Serienfigur Emily Erdbeer!

Zusammen mit ihrer Mutter Heidi, dem Stiefvater Tom Kaulitz (34) und dessen Zwillingsbruder posierte der Teenager auf dem roten Teppich. Leni zeigte sich mit pinker Perücke und trug hellrosafarbene Unterwäsche, die mit Erdbeeren verziert war. Dazu kombinierte das Model grün-weiß-gestreifte Stümpfe und Plateau Heels. Lenis Accessoires waren eine Erdbeer-Umhängetasche und eine Packung voll mit den roten Früchten.

Heidi trug im Gegensatz zu ihrer Tochter ein weniger freizügiges Outfit – den Vogel schoss sie aber trotzdem ab! Die 50-Jährige verkleidete sich als Pfau! Ehemann Tom Kaulitz stellte passend dazu ein Pfauen-Ei nach. Sein Bruder Bill (34) trug ein extravagantes Einhorn-Kostüm.

Anzeige

Getty Images Leni Klum, New York

Anzeige

Getty Images Leni Klum, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz

Anzeige

Getty Images Heidi Klums Halloweenkostüm 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de