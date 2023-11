Verwechslungsgefahr: Summer verkleidet sich als Sarah Connor

Sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich! Sarah Connor (43) und Marc Terenzi (45) waren sechs Jahre lang verheiratet. Im Jahr 2004 erblickte ihr gemeinsamer Sohn Tyler Terenzi (19) das Licht der Welt. Zwei Jahre später durfte sich die kleine Familie über Töchterchen Summer Terenzi freuen. Zu Halloween hat sich die Nachwuchs-Sängerin nun etwas ganz Besonderes überlegt: Summer verkleidet sich als Sarah!

Auf Instagram postet die 17-Jährige eine Aufnahme, in welcher sie einen Auftritt ihrer Mutter von der "Naughty or Nice"-Tour aus dem Jahr 2005 nachstellt. Mit einer engen schwarzen Hose, einem Leder-BH, Nietengürtel, hohen Schuhen und blonder Perücke sitzt das nachgestellte Bühnenoutfit perfekt. Doch das reicht Summer noch nicht: In dem Clip gibt sie zudem noch Sarahs Performance zum Besten. Das Video betitelt sie in Anlehnung an den Tour-Namen: "Ungezogener, aber schöner Rückblick".

Den Clip kann ihre Mutter nicht unkommentiert lassen. "Da warst du schon ein klitzekleiner Punkt in meinem Bauch", schreibt sie ungläubig. Auch die Fans sind ganz aus dem Häuschen: "Oh mein Gott. Bestes Halloweenkostüm jemals", kommentiert eine Userin. "Oha, wie krass! Das erinnert mich so an mein erstes Konzert 2005", schwärmt eine weitere Followerin begeistert.

Anzeige

Instagram / summerterenzi Summer Terenzi, Tochter von Sarah Connor und Marc Terenzi

Anzeige

Instagram / summerterenzi Summer Terenzi, Tochter von Sarah Connor und Marc Terenzi

Anzeige

Instagram / summerterenzi Summer Terenzi mit Mutter Sarah Connor, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de