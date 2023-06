"Meine Sonne": Sarah Connor widmet Tochter Summer süße Worte

Sie könnte wohl nicht stolzer sein! Sarah Connor (43) ist nicht nur eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen, sondern auch Mama von vier Kindern: Mit Marc Terenzi (44) bekam sie einen Sohn und eine Tochter. Und auch mit ihrem zweiten Mann Florian Fischer (48) hat sie zwei Kids. Sarahs erste Tochter Summer feierte kürzlich schon ihren 17. Geburtstag – ihrer fast erwachsenen Summer gratuliert Sarah nun mit rührenden Zeilen im Netz!

Auf Instagram wird die 43-Jährige nun ganz emotional. "Mein großes Mädchen, meine Sonne, mein ganzes Leben. Es macht mich stolz und zerreißt mich, dass Du langsam eine erwachsene junge Frau wirst", gibt sie ehrlich zu. "So groß und klug und zart und wunderschön! [...] Happy Birthday", wünscht Sarah ihrer Summer. Das Geburtstagskind bedankte sich auch direkt für das rührende Posting: "Oh, hör auf. Ich liebe Dich so sehr, Mama. Danke."

Auch von Summer Geburtstagsfeier teilte Sarah ein paar Schnappschüsse. "Schön, dass wir heute in der alten Heimat und mit unserer verrückten Familie sein können", schreibt die Musikerin unter die Fotos, auf denen unter anderem ihre Schwester Anna-Maria Ferchichi (41) und ihr Vater Michael Lewe zu sehen sind. Ein besonders niedliches Foto zeigt Summer und ihren Stiefpapa Florian, der sie ganz liebevoll im Arm hat.

Instagram / sarahconnor Summer Terenzi und Sarah Connor im Juni 2023

Instagram / sarahconnor Anna-Maria Ferchichi, Michael Lewe und Sarah Connor im Juni 2023

Instagram / sarahconnor Florian Fischer und Summer Terenzi im Juni 2023

