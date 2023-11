Zweiter Halloween-Look: Wollte Heidi Klum Fans verwirren?

Sie wollte ihren Fans wohl einen kleinen Streich spielen! Heidi Klum (50) überraschte auch in diesem Jahr wieder mit einem außergewöhnlichen Halloween-Kostüm. Zuvor durften ihre Follower nur erahnen, was sich das Model für 2023 überlegt hatte. Viele Hinweise gab es nicht. Erst wenige Stunden vor ihrer großen Party zeigte sie im Netz einen Bruchteil ihrer Verkleidung. Aber damit wollte Heidi ihre Fans wohl in die Irre führen. Heidi hatte an Halloween doch einen anderen Look getragen!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 50-Jährige ein Selfie, auf dem sie bedrohlich in die Kamera schaute. Die Stirn und die Wangenknochen waren von Maskenelementen bedeckt. Als die Germany's Next Topmodel-Jurorin dann fertig geschminkt schien, legte sie einen magentafarbenen Umhang mit Tüll-Kapuze an. Doch für einen fertigen Heidi-Halloween-Look war das wohl zu unspektakulär.

Heidis richtiges Halloween-Gewand war vogelwild und fiedrig verziert. In diesem Jahr hatte sich die Queen des Verkleidens als überdimensionaler Pfau getarnt. Ihr Ehemann Tom Kaulitz (34) durfte natürlich auch nicht fehlen. Genau wie im vergangenen Jahr passte das Ehepaar optisch zusammen. Der Gitarrist war das Pfauen-Ei, das Vogelmama Heidi stets behütete.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im August 2023

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klums Halloween-Kostüm

Anzeige

Getty Images Heidi Klums Halloweenkostüm 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de