Ann-Kathrin Götze verrät den Namen ihrer kleinen Tochter!

Das Geheimnis ist gelüftet! Seit mehr als zehn Jahren gehen der Fußballer Mario Götze (31) und seine Frau Ann-Kathrin (33) gemeinsam durchs Leben. 2018 gaben sie sich schließlich das Jawort, zwei Jahre später wurden sie erstmals Eltern eines kleinen Sohnes namens Rome (3). Damit sollte die Familienplanung aber noch nicht abgeschlossen sein: Vor wenigen Tagen durften Mario und Ann-Kathrin ihre Tochter auf der Welt begrüßen. Der Name der Kleinen war bis dato nicht bekannt – das sollte sich nun aber ändern!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 33-Jährige jetzt ein süßes Foto ihrer kleinen Familie – und verrät damit auch den Namen ihres jüngsten Familienmitglieds: "Unsere Tochter Gioia wurde am 20. Oktober geboren und wir sind überglücklich, sie bei uns zu haben." Die Follower sind große Fans des Namens. "Was für ein schöner Name" oder "Was für ein wundervoller Name", sind nur einige der zahlreichen Kommentare. Bei anderen wiederum wirft er Fragen auf: "Wie spricht man den Namen aus?"

Ihren Followern im Netz gewährte die Beauty hin und wieder schon Einblicke in ihr Leben als frischgebackene Zweifach-Mama: Erst kürzlich genoss Ann-Kathrin einen herbstlichen Spaziergang mit ihrer Kleinen, wie sie in einer Story dokumentiert hatte. Den niedlichen Schnappschuss von Gioia versah sie zudem mit einem weißen Herz-Emoji.

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze im September 2023

Instagram / annkathrin Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihren Kindern Gioia und Rome

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götzes Baby

