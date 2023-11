Doch nicht getrennt: Lily Allen und David Harbour kuscheln

Von wegen Liebes-Aus! Lily Allen (38) und David Harbour (48) sind seit rund drei Jahren verheiratet und eigentlich ein Herz und eine Seele. Doch seit einigen Wochen brodelt die Gerüchteküche gewaltig: Die Sängerin und der Schauspieler sollen schon in den vergangenen Monaten wenig Zeit miteinander verbracht haben. Außerdem ist die Britin ihrem Mann auf Social Media entfolgt. Alles wirkte so, als seien die beiden kein Paar mehr. Doch die Trennungsgerüchte kuscheln Lily und David jetzt einfach weg!

Am Mittwoch besuchen die 38-Jährige und der Stranger Things-Star gemeinsam ein Basketballspiel der New York Knicks. Wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, sitzen die beiden zusammen am Spielfeldrand und wirken dabei total happy: David legt liebevoll seinen Arm um seine Frau – Lily kuschelt sich an ihn an. Beide strahlen und scheinen eine gute Zeit zu haben.

Lily und David sind also nach wie vor ein Herz und eine Seele. Die Liebesgerüchte wurden auch bereits vor ein paar Tagen etwas widerlegt: Paparazzi lichteten Lily mit ihrer Tochter Marnie ab. Dabei war ihr Ehering noch deutlich an ihrem Finger zu sehen.

Getty Images Lily Allen und David Harbour beim Tribeca Festival, Juni 2021

Instagram / lilyallen David Harbour und Lily Allen an ihrem Hochzeitstag im September 2020

Getty Images David Harbour und Lily Allen im Dezember 2022

