Ernsthaft! Tom Kaulitz will Bruder Bill mit Fans verkuppeln!

Er meint das wirklich ernst! Tom Kaulitz (34) geht bereits seit einigen Jahren mit Heidi Klum (50) durchs Leben: 2018 machten der Tokio Hotel-Bassist und das Supermodel ihre Beziehung offiziell. An Heiligabend folgte dann die Verlobung – im Jahr darauf die Hochzeit. Ganz anders sieht es bei Toms Bruder und Bandkollegen Bill Kaulitz (34) aus. Er ist Single – doch das soll offenbar nicht so bleiben: Tom will Bill mit einem Fan verkuppeln!

"Ich werde ein kleines Live-Dating machen. Tom wird mich verkuppeln", erklärt Bill im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills". Und dabei handelt es sich definitiv nicht um einen Scherz, wie Tom ebenfalls deutlich macht: "Ich werde dich verkuppeln – wir machen so was wie 'Herzblatt'." Das Ganze soll in der Hamburger Elbphilharmonie stattfinden, wo die Zwillinge bald einen Live-Podcast aufnehmen werden.

Es werde eine Box geben, die mit Herzstickern ausgestattet sein soll. "Ihr seid so mutig und sagt: 'Kommt, wisst ihr was, ich mache da jetzt mit. Ich würde auch gerne meine Chance bei Bill haben', dann könnt ihr euch diesen Herzsticker nehmen und euch auf die Brust kleben", führt Bill die Pläne der beiden weiter aus. Sein Bruder werde dann jemanden aussuchen – und dabei soll es wohl nicht nur um Sex, sondern um eine wirkliche Beziehung gehen.

Getty Images Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz im November 2019

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany" 2023

Lado Alexi Tom und Bill Kaulitz

