Große Pläne nach Ehe-Aus: Amira Pocher kauft ein Grundstück!

Sie scheint Nägel mit Köpfen zu machen! Schon seit geraumer Zeit hatten Amira Pocher (31) und ihr Mann Oliver Pocher (45) mit Eheproblemen zu kämpfen gehabt. Vor wenigen Monaten wurde dann bekannt, dass sich die Moderatorin und der Comedian getrennt haben. Kurz darauf zog Amira aus der gemeinsamen Bleibe aus und wohnte in einem Haus in der Nähe ihres Noch-Ehemanns. Damit nicht genug: Amira scheint den Traum eines trauten Eigenheims zu hegen!

Im Netz soll die 31-Jährige ein Bild von einem Notar-Türschild gepostet und dieses mit einem Haus-Emoji und dem Wort "soon" (zu deutsch: bald) versehen haben. Bild will wissen, was dahinter steckt: Amira hat angeblich ein Grundstück in Köln erworben, auf dem sie nun ein Haus bauen will. Das Gelände soll allerdings nicht weit von Ollis Haus entfernt sein – immerhin teilen die beiden zwei gemeinsame Kinder.

Während Amira mit einem eigenen Heim einen Neuanfang zu starten scheint, hat Olli schon einen Einsatz für seine Ex gefunden – zumindest im beruflichen Sinne: Nachdem der 45-Jährige die Zusammenarbeit für ihren gemeinsamen Podcast "Die Pochers!" beendet hatte, verkündete er vor wenigen Tagen stolz, eine neue Frau an seiner Seite zu haben. Gemeinsam mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden (40) sitzt Olli fortan für "Die Pochers – Frisch recycelt" vor dem Mikro!

Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

Amira Pocher, Moderatorin

Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2023

