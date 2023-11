Liebes-Reunion: Lady Gaga und Michael sind wieder glücklich!

Sie konnten wieder zueinanderfinden! Lady Gaga (37) und Michael Polansky waren seit 2020 liiert gewesen. Im Frühling trennten sich die Sängerin und der Unternehmer. Doch das Liebes-Aus scheint nicht für immer gewesen zu sein. Denn die beiden werden seit einigen Wochen immer häufiger zusammen gesichtet. So erschienen die zwei bei einer Afterparty sogar Hand in Hand. Jetzt scheint es offiziell zu sein: Lady Gaga und Michael sind wieder zusammen und schweben im siebten Himmel!

Das bestätigte eine Quelle gegenüber OK! – sie seien wieder bereit, der Beziehung eine zweite Chance zu geben. "Sie sind jetzt an einem viel besseren Ort und fühlen sich wohl, als Paar Kontakte zu knüpfen", erläuterte der Insider. Zuvor hätten Lady Gaga und Michael an "einigen Problemen" gearbeitet, bevor sie sich wieder nahekamen.

Anfang Oktober wurden Lady Gaga und ihr Liebster bei einem Konzert von Katy Perry (39) gesichtet. Die Turteltauben besuchten ihre Show in Las Vegas, wie Aufnahmen von Hollywood Life zeigen. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, dass die Musikerin und ihr Partner eine Menge Spaß haben und sich gut amüsieren.

Getty Images Lady Gaga im März 2022 in New York

PapCulture / BACKGRID Michael Polansky und Lady Gaga bei einer SNL-Afterparty

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky

