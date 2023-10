Wieder ein Paar? Lady Gaga und Ex Michael halten Händchen!

Läuft da etwa wieder was? Seit 2020 waren Lady Gaga (37) und Michael Polansky ein Paar gewesen. Im März dieses Jahres folgte jedoch die Trennung der beiden. Seit mehreren Wochen werden die Sängerin und ihr Ex-Partner allerdings immer wieder gemeinsam gesichtet und es machen Gerüchte um ein Liebes-Comeback die Runde. Zu einer Afterparty erscheinen Lady Gaga und Michael nun Hand in Hand!

Auf der SNL-Afterparty in New York City knipsten Paparazzi nun ein vielsagendes Bild des einstigen Pärchens. Umringt von Bodyguards erscheinen der "A Star is Born"-Star und der Unternehmer zu den Feierlichkeiten. Während Michael mit seiner grauen Jacke und dem dunklen Oberteil eher unauffällig wirkt, zieht seine Begleitung mit einer Lederjacke mit funkelnden Fransen jegliche Blicke auf sich.

Erst vor knapp zwei Wochen waren die beiden mutmaßlichen Turteltauben auf einem Konzert von Katy Perry (38) in Las Vegas abgelichtet worden. Doch das ist nicht die erste gemeinsame Sichtung. Bereits im August hatten Fotos, die Just Jared vorliegen, Lady Gaga und ihren Michael gemeinsam auf einem Balkon gezeigt.

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky, März 2020

Getty Images Lady Gaga im April 2022

