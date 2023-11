Neue Hinweise auf Paulina Ljubas und Tommy Pedronis Liebe!

Paulina Ljubas (26) und Tommy Pedroni heizen die Gerüchteküche immer weiter an! Schon seit Monaten gibt es Spekulationen, dass die Ex on the Beach-Stars ein Paar sein könnten. Zuletzt verdichteten sich die Indizien, als die Beauty sogar nach Südfrankreich zog – dort lebt der ehemalige Schwimmer nämlich. Nun gibt es neue Hinweise: Paulina und Tommy sind offenbar gemeinsam in Köln.

In seiner Instagram-Story teilte der Blondschopf am Donnerstag mehrere Schnappschüsse aus der Domstadt. In einem Video verplappert er sich zudem: "Okay, wir gehen zum Schalter... äh, ich gehe zum Schalter!" Neben einem verdächtigen Lächeln hört man zudem ein Frauenlachen im Hintergrund. Und auch das Kissen unter seinem Kopf kommt einigen Usern bekannt vor – denn ein eben solches zeigt auch Paulina auf ihrem Profil. Beide verlinken zudem den Standort Köln.

So langsam dürfte auch klar sein, wie es bei Paulina und Tommy gefunkt hat. Denn wie am Donnerstag bekannt wurde, sind beide Teil der neuen Staffel von Germany Shore. Auf einem ersten Poster der Sendung hält der Hottie die Brünette sogar in seinem Arm...

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Teilnehmerin

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Teilnehmerin

