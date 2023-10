Ist das Tommy? Paulina Ljubas' Fans entdecken Pic mit ihm!

Ihre Fans sind sich sicher! Vor wenigen Wochen hat Paulina Ljubas (26) all ihre Sachen gepackt und ist ausgewandert: Ihre Wahlheimat? Nizza! Damit ist sie aber nicht die einzige Reality-Bekanntheit, die in der französischen Stadt wohnt. Zufälligerweise kommt auch der Ex on the Beach-Star Tommy Pedroni aus der Metropole am Mittelmeer. Daher fragen sich einige: Läuft da was? Tatsächlich entdecken die Fans nun ein ziemlich verdächtiges Indiz in Paulinas Wohnung...

Das Temptation Island V.I.P.-Sternchen zeigt sich mal wieder in ihrer Instagram-Story. Während Paulina ihren Followern eigentlich ein paar Produkte zeigen will, fällt deren Aufmerksamkeit auf etwas ganz anderes. Im Hintergrund ist ein Foto aufgestellt, welches Paulina mit einem Mann abbildet. Dieser legt den Arm um sie und gibt ihr einen Kuss – ihre Community ist sich sicher: Das ist Tommy!

"Jeder sieht doch, dass es Tommy ist" und "Da sieh mal einer an, also doch", merken beispielsweise zwei User auf Instagram an – auch der Reality-Star-Kenner und YouTuber Ramon Wagner meint, den Franzosen zu erkennen: "Das Hemd ist von Tommy." Was meint ihr: Ist das Tommy? Stimmt unten ab!

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Influencer

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Teilnehmerin

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni

