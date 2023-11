Robbie Williams ehrlich: Er unternahm einen Suizidversuch

Robbie Williams (49) geht offen mit seiner mentalen Gesundheit um. In der Boyband Take That gelangte er bereits als Teenager zu Weltruhm – doch das brachte auch Schattenseiten mit sich. Lange kämpfte der Sänger gegen seine Drogensucht an und leidet bis heute an psychischen Problemen. Wie ernst es damals um sein Leben stand, verrät er nun: Robbie versuchte, sich zu suizidieren.

Wie Mirror berichtet, spricht er während eines Gespräches zu seiner Dokumentation über den Umgang mit psychischen Problemen bei Prominenten – und kommt dabei auf seinen eigenen dunkelsten Moment zu sprechen. Robbie kreidet an, dass Leute behaupten, Stars würden sich psychische Krankheiten ausdenken, um "sexy" zu sein. "Es ist nicht sexy, ein Messer zu nehmen und sich die Pulsadern aufzuschneiden, wie ich es getan habe", stellt er daraufhin klar. Der Musiker erzähle dies, um klarzumachen, dass man niemandem vorwerfen solle, sich für Aufmerksamkeit mentale Probleme auszudenken.

Immer wieder berichtet Robbie, wie die Zeit bei Take That ihm und den anderen Mitgliedern zugesetzt habe. "Wenn man Take That einfach als Fallstudie nimmt – man hat [Gary (52)], der bulimisch und agoraphobisch wurde und sein Haus nicht mehr verlassen hat. [...] Da ist Howard (55), der Selbstmord in Betracht zog. Man hat Mark (51), der in der Reha landete. Man hat Jason (53), der es nicht aushielt und einfach verschwunden ist", fasste er den Werdegang der Boyband-Stars gegenüber The Times zusammen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Robbie Williams im Mai 2023

Getty Images Robbie Williams im Juni 2023

Getty Images Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange und Robbie Williams, 2010



