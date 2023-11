"Schlaflos": Laura Maria Rypa ist nach Einbruch geschockt

Sie steht immer noch unter Schock! Vor wenigen Tagen meldete sich Laura Maria Rypa (27) mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihren Fans: Ein Einbrecher hatte versucht, bei ihr und ihrem Verlobten Pietro Lombardi (31) einzubrechen. Der Unbekannte flüchtete über den Nachbarsgarten und ließ die kleine Familie mit einem Schrecken zurück. Jetzt meldet sich Laura erstmals nach dem Vorfall: Sie ist immer noch total schockiert.

"Ich bin noch immer etwas kaputt von den letzten zwei Tagen. Ich habe die Nächte nicht so gut geschlafen. Ich bin wirklich bei jeder Kleinigkeit wach geworden", erzählt die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Laura sei froh, dass Pietro beim versuchten Einbruch zu Hause war. "Die Tage davor war er nicht da und ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn er nicht da gewesen wäre", gibt sie zu. Den Vorfall müsse sie erst einmal sacken lassen.

Das Paar hat auch schon die ersten Sicherheitsvorkehrungen getroffen: "Die Tür wird ausgetauscht. Jetzt haben wir Securitys, wir haben das ganze Sicherheitssystem aufgebessert, in der Hoffnung, dass wir die nächsten Tage ein bisschen beruhigter schlafen können."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Leano Romeo, Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

