Scherben: Laura und Pietro Lombardi bemerken Einbrecher

Der Schreck sitzt noch immer tief! Laura Maria Rypa (27) und Pietro Lombardi (31) durften Anfang des Jahres ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Sohnemann Leano macht das Familienglück seiner Eltern seitdem perfekt. Vergangene Nacht musste das Paar allerdings einen schockierenden Moment verkraften: Jemand wollte sich Zutritt zu ihrem Haus verschaffen. Ein unbekannter Mann wollte bei Laura und Pietro einbrechen!

"Vor einer Stunde wurde versucht, bei uns ins Haus einzubrechen, obwohl wir alle zu Hause waren", schreibt die Influencerin in ihrer Instagram-Story. "Zehn Minuten vorher hat ein unbekannter Mann mehrfach an unserer Haustür geklingelt. Höchstwahrscheinlich, um zu schauen, ob jemand da ist", führt sie fort. Die Beauty habe mitbekommen, dass jemand auf ihrem Grundstück war: "Ich habe plötzlich ein lautes Geräusch gehört und Akira fing an zu bellen. Daraufhin ist Pietro direkt runter und hat die Einbrecher gesehen, aber diese sind sofort über den Nachbargarten geflüchtet."

Das ist nicht das erste Mal, dass auf Laura und Pietros Grundstück etwas passiert ist. Vor wenigen Wochen wurden dem Paar mehrere Pakete geklaut. "Gestern Abend wurden fünf Pakete von zwei Jungs geklaut. Die Polizei wurde auch bereits alarmiert und diese hat uns mitgeteilt, dass sowas in unserer Gegend schon öfter vorgekommen ist", machte die 27-Jährige ihrem Ärger auf Instagram Luft.

Laura Maria Rypa, Influencerin

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023

Laura Maria Rypa, Influencerin

