Sind Tatum Thompsons (1) Halloweenkostüme die süßesten?

Diese Aufnahmen sind wirklich zum Dahinschmelzen! 2022 wurde Khloé Kardashian (39) zum zweiten Mal Mama: Nach ihrer Tochter True (5) durfte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ihren Sohn Tatum (1) per Leihmutterschaft auf der Welt begrüßen. Auf Social Media lässt die Beauty ihre Fans gerne regelmäßig an ihrem kleinen Familienleben teilhaben. So jetzt auch wieder: So süß hat Khloé Tatum zu Halloween verkleidet!

Auf Instagram postet die 39-Jährige anlässlich des schaurigen Feiertags ein paar private Eindrücke – und die sind wirklich superniedlich! Der kleine Tatum schmiss sich zu Halloween nämlich gleich mehrfach in Schale: Während der Einjährige auf einem Foto als "Der Pate" verkleidet ist, präsentiert sich der süße Fratz auf einem anderen als Star Wars-Liebling Baby Yoda. Aber damit noch nicht genug: Auf einem dritten Schnappschuss posiert Khloés Sprössling dann auch noch total lässig als Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson (51).

Wie gerne die zweifache Mama ihren Nachwuchs beim Heranwachsen filmt, machte sie erst vor wenigen Wochen deutlich – denn: Khloé teilte offenbar die ersten Schritte von ihrem Sohnemann im Netz. Ein kurzer Clip in ihrer Story hielt den besonderen Moment fest. Darin watschelte Tatum barfuß und ganze ohne Furcht über den Hof.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit Tochter True und Sohn Tatum

Anzeige

Instagram / khloekardashian Tatum Thompson als "Baby Yoda"

Anzeige

Instagram / khloekardashian Tatum Thompson als Dwayne "The Rock" Johnson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de