Im Leo-Look: Khloé Kardashian posiert mit ihrer Familie

Für Thanksgiving hat sich Khloé Kardashian (40) mit ihrer Familie ganz schön in Schale geworfen. Zusammen mit ihrer Mutter Kris Jenner (69) und ihren beiden Kindern True (6) und Tatum Thompson (2) posierte sie in einem ausgefallenen Look auf einem Bild, das sie mit ihren Instagram-Followern teilte. Darauf trug der Realitystar einen eng anliegenden Bodysuit im Leopardenprint. Auch der bodenlange Mantel und die Schuhe der Unternehmerin zeigten das tierische Muster, wodurch sie von Kopf bis Fuß eingedeckt war. Kris und ihre Enkel schlossen sich Khloé an und strahlten in den wilden Outfits in die Kamera.

Den Beitrag betitelte die 40-Jährige mit nur einem Wort: "Dankbar". Neben ihrer Familie zeigten die Bilder auch noch mehr, wofür Khloé ihre Dankbarkeit ausgedrückt haben könnte. Ein riesiges Bankett wurde für das Thanksgiving-Essen aufgebaut und aufwendig mit getrockneten Blättern im Herbststil geschmückt. Ein Detail im Hintergrund ließ aber schon die nächsten Feiertage erahnen: Ein riesiger Weihnachtsbaum strahlte in gelbem Licht. Die Fans freuten sich über die privaten Einblicke und kommentierten fleißig unter dem Social-Media-Post. "Wunderschöne Familie! Ich hoffe, ihr hattet ein tolles Thanksgiving", wünschte eine Followerin.

Für ein entspanntes Fest sorgte vielleicht auch das Ausbleiben eines ganz bestimmten Gastes – auf den Fotos war der Vater von Khloés Kindern zumindest nicht zu sehen. Die zweifache Mutter beendete die Beziehung zu Tristan Thompson (33) im Jahr 2022, nachdem mehrere seiner Seitensprünge an die Öffentlichkeit gedrungen waren. Als die Influencerin zusammen mit Tristan per Leihmutter ihren Sohn Tatum erwartete, zeugte er sogar ein weiteres Baby mit dem Model Maralee Nichols. Obwohl der Basketballspieler nach der Trennung zwischenzeitlich wieder bei Khloé einzog, als sein eigenes Haus renoviert wurde, sucht sie nun wieder mehr Abstand zu Tristan. "Ich kann nicht zulassen, dass diese alten Gewohnheiten einfach in mein Leben kommen. Das ist einfach nicht das, was ich will", erklärte sie 2023 dazu in The Kardashians.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian zeigt ihre Thanksgiving-Tafel

Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian, Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024

