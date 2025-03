Diesem Kardashian sieht Khloés Sohn verblüffend ähnlich

Khloé Kardashian (40) hat mit einem Foto ihres Sohnes Tatum Thompson (2) in den sozialen Medien für Begeisterung gesorgt. Die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit teilte ein bezauberndes Schwarz-Weiß-Bild aus ihrem luxuriösen Anwesen. Auf dem Instagram-Foto hält Khloé ihren zweijährigen Sohn liebevoll im Arm, beide gekleidet in gemütlichen Pyjamas mit niedlichen Mustern. Während Khloé dabei ihren eleganten Bob und ein glamouröses Make-up präsentiert, sticht vor allem Tatum ins Auge: Fans bemerkten sofort seine verblüffende Ähnlichkeit mit Khloés verstorbenem Vater, Robert Kardashian (✝59).

In den Kommentaren des Beitrags betonen zahlreiche User die Familienähnlichkeit. Viele beschreiben Tatum als "kleinen Rob" oder als ein Abbild von Khloés Vater. Ein Nutzer kommentiert begeistert: "Er sieht so aus wie dein Dad!", und ein anderer bemerkt: "Ich kann nicht glauben, dass du einen kleinen Robert Kardashian Sr. geschaffen hast." Khloé, die ihre beiden Kinder, Tatum und True Thompson (6), mit ihrem Ex-Partner Tristan Thompson (33) hat, gestattet ihren Followern damit nicht nur einen herzerwärmenden Einblick in ihren Alltag, sondern kreiert auch einen Moment voller Nostalgie an ihren geliebten Vater, der im Jahr 2003 an Krebs verstorben ist.

Der frühe Tod ihres Vaters ist noch heute ein emotionales Thema für die Kardashian-Geschwister. Auch über 20 Jahre nach seinem Ableben halten sie die Erinnerung an den Star-Anwalt lebendig. Zu Roberts 80. Geburtstag im vergangenen Jahr fanden die vier Geschwister auf Instagram emotionale Worte. Rob (37) schrieb in einem Beitrag: "Ich vermisse dich jeden Tag." Kim Kardashian (44) teilte ihre Erinnerungen mit den Worten: "Ich werde mich immer an unsere gemeinsamen Momente erinnern und diese nie als selbstverständlich ansehen." Khloé veröffentlichte ebenfalls einen Post, in dem sie schrieb: "Ich würde alles dafür geben, noch einmal für dich 'Happy Birthday' zu singen."

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern Tatum und True

Anzeige Anzeige

Instagram / robkardashianofficial Rob, Kim, Khloé, Robert und Kourtney Kardashian, berühmte Familie

Anzeige Anzeige