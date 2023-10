Zuckersüß! Khloé Kardashians Sohn Tatum macht erste Schritte

Wie die Zeit vergeht! Seit Khloé Kardashian (39) im Juli vergangenen Jahres ihr zweites Kind zur Welt gebracht hatte, scheint der Realitystar im absoluten Mama-Glück zu schwelgen. Sie gibt nicht nur in ihrer Show The Kardashians Einblicke in ihren Alltag, sondern postet auch in den sozialen Medien regelmäßig Schnappschüsse ihres Nachwuchses. So auch jetzt wieder: Khloé teilt stolz die offenbar ersten Schritte von Söhnchen Tatum.

In ihrer Instagram-Story präsentiert die 39-Jährige, wie ihr gerade mal einjähriger Sohn bereits alleine im Garten neugierig umherläuft. In einem ersten Video plantscht Tatum (1) zunächst freudig mit den Händen in einem Springbrunnen. Ein weiterer kurzer Clip hält dann einen der wohl wichtigsten Momente im Leben des kleinen Kardashian-Sprosses fest – und zwar seine womöglich ersten Schritte. Völlig furchtlos watschelt er barfuß über den Hof. Davon, dass seine berühmte Mama daraufhin vor Stolz platzen könnte, ist auszugehen.

Erst im Juli hatte Khloé den ersten Geburtstag von Tatum gefeiert. Gleichzeitig hatte sie erstmals sein Gesicht mit ihren Fans geteilt. "Ich bin so stolz, deine Mami zu sein. Ich bin so stolz auf die Liebe und das Lachen, das wir in unserem Haus haben. [...] Du erhellst jeden einzelnen Raum", hatte sie liebevoll zu mehreren Bildern ihres Kleinen auf Instagram geschrieben.

