Ist Paulina Pilch trotz "Are You The One"-VIP etwa vergeben?

Hat Paulina Pilch bei Are You The One? – Reality Stars in Love etwa keine ernsten Absichten verfolgt? In der aktuellen Staffel der Kuppelshow gibt es rund um die Ex on the Beach-Bekanntheit jede Menge Drama: Sie bandelt mit Paco Herb an, jedoch erhofft sie sich mehr davon als der Blondschopf. Auch das Dreieck mit ihr, Danilo Cristilli (26) und Jennifer Degenhart sorgt für Zündstoff. Doch war das alles nur Show? Ein Bild wirft nun die Frage auf, ob Paulina schon während der Dreharbeiten vergeben war!

Wie unter anderem der TikTok-Kanal "Trashkurs" berichtet, soll die 20-Jährige Spekulationen zufolge in festen Händen sein. "Paulina hatte ganz kurz, also wirklich ganz kurz [ein Bild] in ihrer [Instagram]-Story", erzählt die Moderatorin und blendet das besagte Foto ein. Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme ist die TV-Persönlichkeit mit einem unbekannten Mann vor einem Spiegel zu sehen. Dabei legt sie die Arme um ihn und formt ihre Lippen zu einem Kussmund. "Vermisse meinen Mann", schreibt sie zu der Aufnahme. Bedeutet das, dass sie während "Are You The One?" vergeben war?

Doch wie ist dieses Bild in ihrer Story gelandet? In dem Video wird die Vermutung aufgestellt, dass es Paulina eigentlich nur für enge Freunde posten wollte und es dann versehentlich für alle sichtbar gemacht habe. Aus diesem Grund soll das Bild auch nur für wenige Sekunden online gewesen sein. Was es mit diesen Gerüchten und dem Schnappschuss auf sich hat, klärt die Beauty bislang noch nicht auf.

Anzeige

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, "Are You The One? Reality Stars in Love"-Kandidatin 2023

Anzeige

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch im Juni 2023

Anzeige

RTL / Frank Beer Paulina Pilch, "Are You The One? Reality Stars in Love"-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de