Baby da! Behati Prinsloo zeigt sich erstmals ohne Babybauch

Damit ist die Geburt von Behati Prinsloos (34) Baby wohl bestätigt! Im September vergangenen Jahres hatten die Laufstegschönheit und ihr Partner Adam Levine (43) verkündet, dass sie ein weiteres Baby erwarten. Nach ihren zwei Töchtern Dusty Rose (6) und Gio Grace (5) ist das der dritte gemeinsame Nachwuchs des Paares. Ein Insider verriet bereits, dass ihr Kind schon auf der Welt ist. Das bestätigt Behati nun mit aktuellen Bildern, auf denen sie ohne Babybäuchlein zu sehen ist!

Via Instagram teilt Behati kürzlich eine Reihe an Bildern, die sie am diesjährigen Valentinstag zeigen. Ebenso wie ein Pic von roten Rosen veröffentlicht sie auch einige Schnappschüsse, auf denen sie lässig für die Kamera posiert. Den Aufnahmen ist ganz klar zu entnehmen: Das Baby von Behati und Adam hat bereits das Licht der Welt erblickt! Immerhin ist die 34-Jährige auf den jüngsten Bildern total erschlankt und ganz ohne Babybauch zu sehen!

In den vergangenen Wochen meldete sich Behati nämlich noch mit Aufnahmen im Netz, auf denen sie ihre Babykugel stolz in die Kamera hält. Wie happy sie mit ihrer Schwangerschaft war, verdeutlichte sie dabei unter anderem mit Spiegelselfies, auf denen sie sich splitterfasernackt an den Bauch fasst. In Zukunft dürften solche Fotos jedoch vorerst ausbleiben.

MEGA Behati Prinsloo, Model

Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo bei den Oscars im Februar 2020

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo im Oktober 2022

