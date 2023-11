Ende einer gelungenen Kenia-Reise: Königin Camilla tänzelt

Königin Camilla (76) kann auch anders! Aktuell besuchen die Britin und König Charles III. (74) die Commonwealth-Länder. Die gesamte Woche zeigte sich das Königspaar in Kenia. Dort kamen die beiden in klassischen Looks an und meisterten ihren ersten Termin vor Ort mit Bravour. Von Tag zu Tag zeigen sich Charles und Camilla entspannter. Vor allem die Queen Consort genießt die Zeit in Kenia!

Am Ende ihrer Kenia-Reise besuchte Camilla am Freitag in Mombasa den sogenannten Situation Room, der für Überlebende von verbaler und körperlicher Gewalt geschaffen wurde. Zuerst tauschte sich die Königin mit einigen Betroffenen aus. Und zum Schluss wurde es für alle Beteiligten sogar noch richtig spaßig. Denn Camilla tanzte mit einigen Menschen, wie ein Video zeigt, das Daily Mail vorliegt.

Für ihren letzten Termin schlüpfte sie in ein luftiges Kleid mit auffälligem, buntem Muster. Während ihres Aufenthaltes in Kenia präsentierte sich die 76-Jährige ohnehin stets total schick. Mal strahlte sie im süßen Blümchenkleid, mal setzte sie auf eine coole Sonnenbrille.

Getty Images Königin Camilla und König Charles in Kenia, Oktober 2023

Getty Images Königin Camilla in Kenia im November 2023

Getty Images Königin Camilla in Kenia im November 2023

