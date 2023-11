"Fame Fighting"-Wiegen: Gigi Birofio geht Can an den Hals

Es eskaliert schon wieder! Nach dem Sommerhaus-Eklat zwischen Can Kaplan und Luigi Birofio (24) steigen die beiden Morgen bei "Fame Fighting" in den Ring, um ihren Streit ein für alle Mal zu klären. Doch schon vor dem eigentlichen Kampf kam es erneut zu Handgreiflichkeiten. Beim "Weigh In" werden die Kontrahenten gewogen und stehen sich danach gegenüber. Dabei packte Gigi Can heftig an den Hals!

Wie Bild berichtet, kam es beim sogenannten Stare Down zur Eskalation. Statt sich einfach nur anzustarren oder die Fäuste zu zeigen, wie beispielsweise Diogo Sangre (29) und Aleksandar Petrovic (32) dies taten, ging der Italiener den Verlobten von Walentina Doronina (23) an. Gigi greift Can dabei an den Hals – um sie auseinanderzubringen, müssen Sicherheitsleute eingreifen und die Männer auseinanderziehen. Auch danach muss Eugen Lopez zwischen den Kandidaten stehen.

"Ich mache das, was eine ganze Nation von mir erwartet, ihm einfach aufs Maul geben", lautete dann Gigis Kampfansage. Can kann da nur schmunzeln. "Der Bessere möge gewinnen", grinst er herausfordernd. Bei den Fans kommt diese Rangelei gar nicht gut an. "Wie abgehoben war Gigi eben bitte?" oder "Team Can. Der andere übertreibt nur noch. Extrem unangenehm", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare auf Instagram.

scoolz-pixx Gigi Birofio, Reality-TV-Star

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, Sommerhaus-Teilnehmer 2023

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio, ehemaliger "Dschungelcamp"-Teilnehmer

