Nach DSDS: Katja Krasavice macht bald Ballermann unsicher!

Katja Krasavice (26) hat wohl Lust auf etwas Neues! Die deutsche Rapperin saß in der diesjährigen Staffel von DSDS hinter dem Jurypult. Doch so ganz hatte sich die Beauty nicht auf ihren Job konzentrieren können – stattdessen herrschte zwischen ihr und Poptitan Dieter Bohlen (69) dicke Luft. Das war auch im Finale der Castingshow deutlich zu merken: Während Dieter redete, chillte Katja lieber am Handy. Nun nimmt sie aber wieder ihre Arbeit auf – und zwar am Ballermann!

Wie Bild berichtet, will Katja in diesem Jahr auf Mallorca für ordentlich Stimmung sorgen – und zwar im Megapark. Das konnte auch der Direktor bestätigten: "Ja, es stimmt, Katja Krasavice wird im Megapark auftreten." Der erste Auftritt der 26-Jährigen auf der Partymeile sei demnach für den 17. Mai angesetzt. Mit Katja wolle man die "Qualität der Playa de Palma" verbessern.

Am Ballermann wird sich Katja mit Sicherheit total sexy präsentieren. Schon in den DSDS-Liveshow hatte die "Doggy"-Interpretin den Zuschauern mit ihren Looks den Atem geraubt. Im großen Finale flashte sie beispielsweise mit einem funkelnden Hauch von Nichts.

Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im Januar 2023

Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im Urlaub

Anzeige

Getty Images Katja Krasavice, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de