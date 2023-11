Laut Insider: Kourtney Kardashians Sohn ist tatsächlich da!

Es werden weitere Details bekannt. In den vergangenen Tagen wurde es um die hochschwangere Kourtney Kardashian (44) ziemlich ruhig. Zuvor plauderte ihr Mann Travis Barker (47) aus, dass ihr Sohn am 31. Oktober das Licht der Welt erblicken soll. Laut mehreren Medienberichten soll das Kind der Reality-TV-Bekanntheit und des Musikers nun bereits da sein. Und ein Insider meint zu wissen, wann Kourtney entbunden haben soll!

Gegenüber Daily Mail meldete sich nun eine Quelle mit neuen Infos zu der The Kardashians-Bekanntheit. Demnach soll Kourtney ihren Sohn, der auf den besonderen Namen Rocky 13 hören soll, bereits vor zwei Tagen auf die Welt gebracht haben. Die Schwester von Kim Kardashian (43) wolle die Geburt ihres vierten Kindes aber noch nicht öffentlich machen.

Augenzeugen wollen Kourtney bereits am Montag vor dem Cedars-Sinai-Medical-Center in Los Angeles gesehen haben. Auf Fotos, die TMZ vorliegen, wurde zudem Travis am Donnerstag vor der Klinik gesichtet. Auch Kourtneys Halbschwester Kylie Jenner (26) lichteten die Fotografen vor Ort ab.

Travis Barker, Musiker und Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit

Travis Barker, Musiker, und Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit

Kourtney Kardashian, Unternehmerin

