Familie fährt zur Klinik: Ist Kourtney Kardashians Baby da?

Es ist wohl so weit! Vor wenigen Monaten gab Kourtney Kardashian (44) bekannt, mit ihrem Mann Travis Barker (47) ihr erstes gemeinsames Baby zu erwarten. Die vergangenen Monate waren für die Unternehmerin aber keine leichten. Denn ihr Kind musste im Mutterleib operiert werden. Deswegen schonte sich die werdende Mama, so viel es ging. Ist ihr Sohn nun endlich da? Kourtneys Liebste wurden vor dem Krankenhaus gesichtet!

Wie Fotos zeigen, die TMZ vorliegen, wurde Kourtneys Gatte am Donnerstag vor dem Cedars-Sinai-Medical-Center in Los Angeles gesichtet. Neben ihm erwischten die Paparazzi auch die Halbschwester der Poosh-Gründerin, Kylie Jenner (26), in ihrem Wagen. Genaue Details, ob Kourtney und Travis' Sohn tatsächlich auf der Welt ist, sind noch nicht bekannt. Doch laut dem Magazin sollen Augenzeugen die The Kardashians-Bekanntheit bereits am Montag vor der Klinik gesichtet haben. Somit könnte sie inzwischen entbunden haben.

Travis gab vor wenigen Tagen den Geburtstermin und den Namen seines Sohnes bekannt. In dem Podcast "One Life One Chance With Toby Morse" verriet der Musiker, dass sein Sohn am 31. Oktober geboren werden sollte. Zudem plauderte er aus, dass er auf den besonderen Namen Rocky 13 Barker hören soll.

Travis Barker und Kourtney Kardashian auf der Met Gala 2022

Kylie Jenner, Unternehmerin

Travis Barker, Musiker, und Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit

