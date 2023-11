So süß feiert Rebel Wilson den ersten Geburtstag ihres Babys

Im Hause Wilson stand ein ganz besonderer Tag an! Die australische Schauspielerin Rebel Wilson (43) hatte vor einem Jahr ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen dürfen: Mithilfe einer Leihmutter hatte der Pitch Perfect-Star im November 2022 eine kleine Tochter namens Royce Lillian bekommen. Seither macht die Komikerin immer wieder deutlich, wie sehr sie in der Rolle als Mama aufgeht. Jetzt feierte Rebel bereits den ersten Geburtstag ihrer kleinen Royce – und zwar auf besonders süße Art und Weise!

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht Rebel einige Schnappschüsse, die die süße Feier am Donnerstag zeigen. Unter anderem ist auf den Pics eine riesengroße Torte in Form einer Schneekugel zu sehen, die mit niedlichen Disney-Charakteren verziert ist. Auf einem anderen Pic sitzt das Geburtstagskind lächelnd auf dem Boden. "Alles Gute zum Geburtstag, meine Prinzessin", schreibt die stolze Mutter zudem.

Darf sich Royce womöglich schon bald auf ein Geschwisterchen freuen? "Ich hätte gern noch ein weiteres Kind", betonte Rebel im Sommer jedenfalls gegenüber E! News. Falls Royce jedoch ihr einziges Kind bleiben sollte, wäre das für die Schauspielerin auch total in Ordnung.

Instagram / rebelwilson Die Geburtstagstorte von Rebel Wilsons Tochter Royce

Instagram / rebelwilson Rebel Wilsons Tochter Royce im November 2023

Getty Images Rebel Wilson bei der Academy Museum Gala of Motion Pictures im Oktober 2022

