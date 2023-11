Streit bei "The Voice"? Bill und Tom teilen gegen Ronan aus

Gibt es in der diesjährigen Staffel von The Voice of Germany etwa Zoff zwischen den Coaches? In den berühmt-berüchtigten Drehsesseln der Gesangsshow buzzern aktuell Bill (34) und Tom Kaulitz (34), Shirin David (28), Giovanni Zarrella sowie Ronan Keating (46) und suchen nach neuen Talenten. Da jedes Team gewinnen möchte, kann es da zwischen den Juroren auch schon einmal zu Reibereien kommen. Bill und Tom lästern nun ganz schön über Ronan!

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" plaudern die beiden Kaulitz-Brüder gerne mal aus dem Nähkästchen – dabei lassen es sich die beiden nun nicht nehmen, gegen ihren "The Voice"-Kontrahenten Ronan zu schießen. "Bei uns flowt es halt auch gut", schwärmt Tom von ihrem Team. Der Ire sei dagegen wohl ziemlich streng mit seinen Schützlingen. "Ob Ronny bei den Coachings wirklich immer das Beste rausholt, weiß man nicht", stichelt der Partner von Heidi Klum (50) weiter. Laut den beiden Tokio Hotel-Stars könne Ronan sogar ganz schön zickig werden. "Da kommt der Neid raus", sind die zwei sich sicher. Obwohl Tom beteuert, dass das alles bloß Spaß sei, ist Bill davon wohl nicht ganz überzeugt: "Es kann gut sein, dass ich mich mit Ronan noch mal richtig fetze.“

Doch es ist nicht bloß der "Time After Time"-Interpret, der Bills Nerven scheinbar hin und wieder ganz schön strapaziert. Der Musiker war bereits gegenüber der Crew der Sendung ziemlich aus der Haut gefahren! "Es ist mir einmal die Hutschnur geplatzt, kommt auch mal bei den Besten vor", sah der Tokio-Hotel-Frontmann letztendlich ein.

ProSieben/SAT.1/André Kowalsk Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei The Voice of Germany

Getty Images Ronan Keating im Februar 2020

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany" 2023

