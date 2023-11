Baby-Gerüchte verhärten sich: Travis Barker wieder in Klinik

Die Beweise verdichten sich. Seit einigen Tagen halten sich hartnäckige Spekulationen, dass das Baby von Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) bereits zur Welt gekommen ist. Der Grund: Kourtneys Mann und ihre Halbschwester Kylie Jenner (26) wurden vor dem Cedars-Sinai-Medical-Center in Los Angeles gesichtet. Offiziell bestätigt haben die Unternehmerin und der Blink182-Schlagzeuger die Geburt allerdings noch nicht. Doch neue Aufnahmen zeigen nun: Travis ist erneut ins Krankenhaus gefahren!

Aktuelle Schnappschüsse, die TMZ vorliegen, geben nun offenbar mehr Aufschlüsse darüber, dass die 44-Jährige bereits entbunden hat. Denn: Die Fotos zeigen, dass ihr Gatte am Freitag ins Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles zurückkehrte. Travis wurde demnach am Nachmittag hinter dem Steuer seines schwarzen Range Rovers von Paparazzi erwischt. Ob das der Beweis dafür ist, dass ihr erster gemeinsamer Nachwuchs schon da ist?

Erst vor wenigen Tagen hatte sich ein Insider mit neuen Infos zu der The Kardashians-Bekanntheit gegenüber Daily Mail gemeldet. Die Quelle meinte zu wissen, dass Kourtney ihren Sohn, der auf den besonderen Namen Rocky 13 hören soll, bereits am 1. November zur Welt gebracht habe.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker, Musiker und Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit, und Travis Barker, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de