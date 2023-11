Can Kaplan schlägt Gigi Birofio beim "Fame Fighting" K.o.!

Der langersehnte Kampf ist beendet! Can Kaplan und Luigi Birofio (24) trafen beim Sommerhaus der Stars aufeinander, wo es zu Streitigkeiten gekommen war. Nach der Show verlagerten sie ihre Feindseligkeiten ins Netz. Doch dabei blieb es nicht. Der Ex-Dschungelcamper und der Freund von Walentina Doronina (23) sollten beim "Fame Fighting" die Fäuste fliegen lassen. Gesagt, getan: In einem spannenden Duell gewann Can gegen Gigi!

Die beiden läuteten den Hauptkampf des Abends an. In der ersten Runde zeigten sich beide souverän. In Runde zwei dagegen war zu sehen, dass Can eine bessere Technik als sein Gegner hatte. Der klare Außenseiter des Turniers arbeitete gut und wirkte mit seinen Schlägen deutlich dynamischer und sauberer. Can erzeugte bei Gigi viel Druck, der schnell außer Atem war und nachließ. Nachdem der Italiener mit Erfolg in die Ecke gedrängt wurde, legte Can nach und knipste kurz die Lichter bei Gigi aus: Der 24-Jährige landete auf dem Boden und verlor somit eindeutig den Kampf.

Sein Sieg scheint Can keinesfalls überrascht zu haben, wie er im anschließenden Bild-Interview erklärt: "Es ist alles so eingetreten, wie ich es erwartet haben. Harte Arbeit zahlt sich aus […] Es war ein fairer Sieg." Während der Gewinner des Duells versöhnende Worte an seinen Kontrahenten richtet, teilt Gigi noch einmal aus: "Du bist als Hund geboren, du wirst als Hund sterben."

RTL Walentina Doronina und Can Kaplan

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, Sommerhaus-Teilnehmer 2023

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, TV-Bekanntheit

