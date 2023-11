Vor "Fame Fighting"-Kampf gegen Gigi: Can Kaplan will siegen

Can Kaplan zeigt seinen Siegeswillen! Im Sommerhaus der Stars waren der Freund von Walentina Doronina (23) und Luigi Birofio (24) aneinandergeraten. Ihre Streitigkeiten dürfen die Reality-TV-Bekanntheiten im Ring austragen: Beim "Fame Fighting" in Bonn werden sich die zwei heute Abend gegenüberstehen. Bevor es für die Kontrahenten losgeht, traf Promiflash auf Can – dieser machte unmissverständlich klar, wie wichtig ihm dieser Sieg ist!

"Es ist kein normaler Kampf. Das ist ein emotionaler Kampf, wo noch viel in mir brodelt, viel in mir schlummert, was noch ungeklärt ist", sprudelt es aus ihm im Gespräch mit Promiflash raus. Can habe stets versucht, seinem Gegner gegenüber respektvoll zu bleiben, was bei dem 24-Jährigen nicht der Fall gewesen sein soll: "Gigi war aus meiner Sicht null professionell und hat das einfach so herausgelassen, aber ich glaube, dass laute Hunde, die bellen, da oft nichts dahinter ist." Abschließend macht er folgende Kampfansage: "Wir werden sehen, wenn ich auch mal bellen kann, was da passiert."

Auch Gigi wollte vor seinem Kampf noch seine letzten Worte loswerden. "Also Can, die ganze Nation will dich leiden sehen – und ich werde dich leiden lassen", erklärt er stolz im Promiflash-Interview. Was denkt ihr, wer heute Abend gewinnen wird? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und ihr Freund Can Kaplan

Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Can Kaplan und Walentina Doronina, "Das Sommerhaus der Stars" 2023

Anzeige

scoolz-pixx Gigi Birofio, Reality-TV-Star

Anzeige

Glaubt ihr, dass Can Kaplan den Kampf gewinnen wird? Ja. Nein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de